ABD'de düşük istihdam artışı ve yükselen işsizlik oranı nedeniyle ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişelerle ayın başında darbe alan endeksler, ağustosu kazançla kapattı.

Temmuz ayının son gününde ABD Merkez Bankasının (Fed), eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ülkede açıklanan veriler, resesyon korkularının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Fed'in son toplantısında politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması, fiyat artışları açısından temkinli bir yaklaşım olsa da açıklanan istihdam verileri bunun iş gücü piyasası açısından riskli olabileceğini ortaya koydu. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 3 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...