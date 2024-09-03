Altın fiyatları düşüyor! 3 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Bir süredir zirve dönemi yaşayan altın fiyatları, haftaya düşüşle devam ediyor. Fed etkisiyle tarihin en zirve dönemlerinden birini yaşayan altın artık olumsuz bir ivme çiziyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 3 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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ABD'de düşük istihdam artışı ve yükselen işsizlik oranı nedeniyle ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişelerle ayın başında darbe alan endeksler, ağustosu kazançla kapattı.
Temmuz ayının son gününde ABD Merkez Bankasının (Fed), eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ülkede açıklanan veriler, resesyon korkularının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.
Fed'in son toplantısında politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması, fiyat artışları açısından temkinli bir yaklaşım olsa da açıklanan istihdam verileri bunun iş gücü piyasası açısından riskli olabileceğini ortaya koydu. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 3 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN DÜŞÜYOR!
2 Eylül Pazartesi günü 2 bin 733 lira olan gram altın, 3 Eylül Salı günü 2 bin 725 liraya geriledi. Çeyrek altın da 4 bin 373 liradan, 4 bin 360 liraya düştü.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.725,4090
Satış: 2.725,7040
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.494,7000
Satış: 2.495,0200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.360,7900
Satış: 4.456,8900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.443,4200
Satış: 17.772,7600
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.682,14
Satış: 8.900,91
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.418,71
Satış: 17.747,37
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.339,64
Satış: 18.823,52
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.492,67
Satış: 2.310,37
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.521,08
Satış: 2.660,92