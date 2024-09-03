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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 3 Eylül 2024: Altın fiyatları düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 3 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Bir süredir zirve dönemi yaşayan altın fiyatları, haftaya düşüşle devam ediyor. Fed etkisiyle tarihin en zirve dönemlerinden birini yaşayan altın artık olumsuz bir ivme çiziyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 3 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:50
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