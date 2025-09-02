Habertürk
        ALTIN FİYATLARI 2 EYLÜL 2025: Altın dört ayın zirvesinde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın dört ayın zirvesinde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliye güç katıyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3500 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın da 4642 TL seviyesine tırmanarak tarihi zirvesini gördü. Altının gramı, saat 10.00 itibarıyla 4 bin 611 liradan işlem görüyor. İşte 2 Eylül 2025 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 07:46 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:09
        Habertürk Anasayfa