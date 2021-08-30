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Altay - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

asistle yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler 9 puana yükseldi. Spor yazarları Altay - Fenerbahçe maçını yorumladı

30.08.2021 - 09:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Ligin ilk maçında 11 başlattığınız Mesut, o maç gol attı. Ertesi maç sonradan aldınız asist yaptı. Kaptanınızdı. Sonra kaptanlığı Gustavo'ya verir, Altay deplasmanında bir daha 'kulübeye otur' derseniz onun da kasığı ağrır. Oysa baştan, "Şu şu şartlarda olmayacaksan oynamayacaksın" demek daha doğru olurdu.

  • İnşallah Mesut-Vitor sürtüşmesi kriz olmadan çözülür. Asla ve kat'a bu takıma negatif enerji gelmemeli. Bir daha RvP olayları yaşanmamalı.

  • Vitor, bir sistem oturtmaya çalışıyor. Başarılı olacaktır. Ama Mesut meselesinin uzatılmadan çözülmesi lazım. İrfan gibi Pelkas gibi fark yaratabilecek oyuncular da muhakkak kazanılmalı.

  • Orta merkezde bu maçta bilhassa Sosa çok iyi oynadıysa da merkeze 2 oyuncu alınacak belli ki. Sol kenara bir isim alınmayacaksa orada Ferdi, Mert Hakan hatta Enner de oynayabilir. 

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe yüksek tempo ile Altay'ı hataya zorlayacak bir baskı kurdu. Kısa sürede Ferdi yoktan bir gol var etti... Kızaklayarak rakipten bir top çaldı, ondan sonra kendine pozisyon hazırlayıp çok güzel vurdu. Kısa süre sonra da Valencia takımı rahatlatan ikinci golü attı.

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