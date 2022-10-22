MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahası içine yapılan ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Mustafa Yumlu'nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu uzanarak çeldi. 16. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Salih Sarıkaya'nın ortasına kafa vuruşu yapan Paixao'nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu kontrol etti. 18. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor'da, Altay kalecisi Ozan ve İbrahim Öztürk'ün yaşadığı anlaşmazlığın ardından topu önünde bulan Rosheuvel, boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek takımını öne geçirdi. 0-1 57. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü’nün ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Marco Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1 59. dakikada orta alandan yüklenen Erzurumspor’da Shala’nın ceza sahası yayının önünden kaleye gönderdiği sert şutta sol direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ozan’ın müdahalesiyle kornere çıktı. 89. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor'da Martin Hasek'in ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazından attığı şutta top sağ direğe çarparak auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.