Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahası içine yapılan ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Mustafa Yumlu'nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu uzanarak çeldi.
16. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Salih Sarıkaya'nın ortasına kafa vuruşu yapan Paixao'nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu kontrol etti.
18. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor'da, Altay kalecisi Ozan ve İbrahim Öztürk'ün yaşadığı anlaşmazlığın ardından topu önünde bulan Rosheuvel, boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek takımını öne geçirdi. 0-1
57. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü’nün ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Marco Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
59. dakikada orta alandan yüklenen Erzurumspor’da Shala’nın ceza sahası yayının önünden kaleye gönderdiği sert şutta sol direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ozan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.
89. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor'da Martin Hasek'in ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazından attığı şutta top sağ direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Burak Cansız xx, Mehmet Şengül xx
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Eric Bjönkander xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx, Mohammad Naderi xx(Murat Uluç dk. 85 ?), Ceyhun Gülselam xx, Arda Gezer xx(Mehmet Gündüz dk. 74 x), Tolga Ünlü xx(Enes Yetkin dk. 74 x), Yusuf Tekin xx(Erdem Özcan dk. 64 x), Marco Paixao xx
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx(Batuhan Artaslan dk. 46 x), Cengizhan Bayrak xx(Celal Hanalp dk. 72 x), Mikhail Rosheuvel xx, Paulo Estrela xx, Martin Hasek xx, Aaron Olanare xx, Süleyman Koç xx((Muhammed Özhan dk. 72 x), Herolind Shala x(Alican Özfesli dk. 79 x(Sefa Akgün dk. 90 ?)
Goller: Rosheuvel (dk. 18) (Erzurumspor FK), Marco Paixao (dk. 57) (Altay)
Sarı kartlar: Eric Bjönkander, Marco Paixao, İbrahim Öztürk (Altay)
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