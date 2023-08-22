Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oluyor!
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a imza atabilir.
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Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan Altay Bayındır, Manchester United'a imza atabilir.
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The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi.
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Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumunu görmek istediği kaydedildi.
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Erik ten Hag'ın ekibinin, 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son kararı vereceği ifade edildi.
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Altay Bayındır'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United'a transferinin netlik kazanması bekleniyor.
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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı.
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145 mücadelede sarı-lacivertli formayı terleten Altay Bayındır son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alıyordu.
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