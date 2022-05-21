Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçında Altay'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti ve sezonu galibiyetle kapadı. Gol krallığında zirvede yer alan Umut Bozok iki gol atarken Paşa'nın diğer golleri Eysseric'ten geldi. Altay'ın gollerini ise İbrahim Öztürk ve Kappel (P) kaydetti.

Mücadelede gol perdesi 35. dakikada açıldı. Valentin Eysseric, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydederken dakikalar 42'ye geldiğinde fark 2'ye çıktı.

İlk golün sahibi Eysseric bu kez asist yaptı ve Umut Bozok 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede 45+1. dakika oynanırken sağdan açılan ortaya kafa vuruşunu yapan İbrahim Öztürk ilk yarının sonucunu söyledi: 2-1. 40 yaşındaki futbolcu, Opta'ya göre Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Kasımpaşa ikinci yarıya da hızlı başladı ve erkenden bir gol daha buldu: 50. dakikada Eysseric kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Dakikalar 63'ü gösterirken sağdan gelişen organize atakta Hajradinovic pasını altıpasa çıkardı; Umut Bozok sol ayağıyla farkı 3'e çıkardı. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atan 25 yaşındaki yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını da 20'ye yükseltti ve gol krallığındaki yerini korudu.

80. dakika oynanırken Altay penaltı kazandı ve topun başına geçen Kappel farkı 2'ye indirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Kasımpaşa sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 53'e yükseltti ve sezonu galibiyetle noktaladı. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Altay ise sezonu 34 puanla tamamladı.

2022'NİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDU!

Devre arasındaki transferleri ve yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ile ligin ikinci yarısına damga vuran Kasımpaşa, 2022'deki gol sayısını 48'e yükseltti. Altay ağlarını da 4 golle sarsan turuncu-beyazlılar 2022'de Süper Lig'in en çok gol atan takımı olarak kayıtlara geçti.

MAÇIN DAKİKALARI

18. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Altaylı futbolculardan topu kapan Eysseric, Umut Bozok'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı bir kez daha Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasında yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

45+1. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın yaptığı ortada arka taraftaki İbrahim Öztürk'ün attığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

50. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti: 4-2.

Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk. 59 Nurettin Küçükdeniz)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun Elyesa Akaydın (Dk. 46 Aabid), Hadergjonaj, Fall (Dk. 70 Ahmet Emin Engin), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 70 Travnik), Muleka (Dk. 89 Berat Kalkan), Hajradinovic (Dk. 89 Tunay Torun), Umut Bozok

Goller: Dk. 35 ve 50 Eysseric, Dk. 42 ve 63 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 45+1 İbrahim Öztürk, Dk. 81 Kappel (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kart: Dk. 67 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)