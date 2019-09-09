09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ALS hastalığı; son dönemlerde farkındalık yaratmak için kampanyalar başlatılan ve buzu kafadan aşağı boşaltarak zincirleme bir duyarlılık oluşturma ve ortaya çıkarma sonucunda daha bir bilindik hale gelmesi sağlanmıştır.
ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır. Omurilikteki kas sinirlerine etki eder ve sinirler yıpranarak sağlığını yitirir sertleşerek tahribat oluşur. Artık kas sistemi çalışamadığı içinde zamanla zayıflayarak küçülmeye başlar.
Hastalık beyin üzerinde ve omurilikte bulunan motor nöronlara etki ederek zarar verir. BU nedenle artık yürüme işlevi, tutma kavrama yeteneği kaybolur ve nefes almada da zorluklar Yaşanarak hastanın tamamen yatağa bağlı kalmasına neden olacak felcin oluşmasına etki eder. Beyin ve kaslar arasındaki iletişimin sağlanmasında rol oynayan motor nöronları yok eden ALS tüm kas sistemini ve beyinle olan bağlantısını kemeye neden olmaktadır.
ALS ilerlese bile hastalar normal beş duyu işlevlerini kaybetmezler (Görme, dokunma, işitme, duyma ve koku alma).Duyu sinirlerine etki etmez ancak öğrenme, düşünme ve hatırlama gibi kısımların etkilenmesi söz konusudur. Hastalık daha çok 40-70 yaş arasında seyreder. Ortalama 100 kişiden 2 kişide ortaya çıkmaktadır.
Kol ve bacaklarda zayıflama ve güç kaybıyla ortaya çıkar ancak her belirti kişilerde farklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayağın takılması, sürekli düşme hali, konuşmada güçlük, eşyaları tutamam zorluğu, kaslarda krampların olması gibi belirtileri de olabilmektedir. İlerleme evresinde ise; nefes almak, yemek ihtiyacını gidermek ve yutkunmak tamamen azalmaya başlar. Teşhis biyopsi yapılarak konmaktadır.
Tedavisi olmayan bir hastalık olan ALS; 3 ya da 5 yıl gibi bir süre sonunda ölümle sonuçlanır. Ancak daha uzun yaşayanlar da vardır.
ALS hastalığının nedeni yapılan araştırmalar ile netlik kazanamamıştır. Bazı varsayımlar neticesinde; genetik olduğu, genlerin beyinde bağışıklık sisteminin sorun oluşturması ya da kimyasal olarak oluşan dengesizlik olduğu söylenmektedir. Kurşun madeni işini yapanlarda ve sigara içenlerde olma riski yüksek olarak belirtilmiştir.
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