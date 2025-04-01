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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockests, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:48
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        Alperen'in performansı galibiyete yetmedi!
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        NBA'de 8 maç yapıldı. Lakers'a konuk olan Rockets'da, Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 11 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

        Lakers'ta Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayıyla oynadı.

        LeBron James ise 16 sayı, 8 ribauntluk performans gösterdi.

        OKLAHOMA CITY ÜST ÜSTE 10. KEZ KAZANDI

        Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

        Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı 12 asistle "double-double" yaptı.

        Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı, 10 asistle oynadı.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-Miami Heat: 94-120

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        Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 87-96

        Indiana Pacers-Sacramento Kings: 111-109

        Charlotte Hornets-Utah Jazz: 110-106

        Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-117

        Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 145-117

        Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 109-113

        Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 104-98

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