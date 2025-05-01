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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Rockets, Warriors'u yendi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Rockets, Warriors'u yendi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 9 ribaunt, 9 asist kaydettiği karşılaşmada Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 131-116 yenerek 3-2 geride olduğu seriyi 6. maça taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:16
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        Alperen'li Rockets, Warriors'u yendi!
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        NBA play-off'larında 2 maç yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, konuk ettiği konferans yedincisi Warriors'ı ilk tur 5. maçında mağlup etmesine rağmen seride 3-2 geride bulunuyor.

        Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı ve "triple-double"ın kıyısından döndü.

        Rockets'ta Fred VanVleet 26, Amen Thompson 25, Dillon Brooks ise 24 sayı kaydetti.

        TIMBERWOLVES KONFERANS YARI FİNALİNDE

        Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 103-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.

        Batı Konferansı'nı 6. sırada bitiren Timberwolves, serinin 5. maçında konferans 3'üncüsü Lakers'ı 7 sayı farkla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Timberwolves'ta Rudy Gobert, 27 sayı ve 24 ribaunt, Julius Randle de 23 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.

        Luka Doncic'in 28 sayı attığı Lakers'ta Rui Hachimura 23 sayı, LeBron James ise 22 sayı üretti.

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