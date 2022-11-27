Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.