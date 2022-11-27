NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, kendi evinde Oklahoma City Thunder‘ı ağırladı.
Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti.
Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
SUNS, PEŞ PEŞE 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesinden 113-112 galip ayrıldı.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.
Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 105-100
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 138-143
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 118-105
Phoenix Suns-Utah Jazz: 113-112