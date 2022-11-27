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Alperen Şengün'den kariyer rekoru: 21 sayı, 19 ribaund...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını 118-105 kazandı

Giriş: 27.11.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Alperen Şengün'den kariyer rekoru: 21 sayı, 19 ribaund...
AA / HABERTURK.COM

NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, kendi evinde Oklahoma City Thunder‘ı ağırladı.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti.

Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

SUNS, PEŞ PEŞE 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesinden 113-112 galip ayrıldı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 105-100

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 138-143

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 118-105

Phoenix Suns-Utah Jazz: 113-112

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