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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün attı, Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün attı, Rockets kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnessota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 115-95 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets ise Phoenix Suns'ı 111-104 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:48
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        Alperen attı, Rockets kazandı!
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        NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ekibi Timberwolves, oyuncusu Anthony Edwards'ın 29 sayı, 6 asistlik performansıyla kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.

        Julius Randle, Minnessota'ya 25 sayılık katkı yaparken, ev sahibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in 34 sayıyla oynadı.

        Nuggets, 42 galibiyet, 24 yenilgi ile 3. sırada bulunurken, Timberwolves 38 galibiyet 29 yenilgi ile Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

        ALPEREN'DEN 20 SAYI - 7 ASİST

        Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Phoenix Suns'ı 111-104 yendi. Ev sahibi Houston'da Jalen Green 29 sayı kaydederken, Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı. Bradley Beal, konuk ekip Phoenix adına 25 sayı kaydetti.

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        Houston 41 galibiyet ve 25 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunurken, Suns 30 galibiyet ve 36 mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.

        SONUÇLAR

        Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 118-105

        Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 112-118

        Atalanta Hawks-Charlotte Hornets: 123-110

        San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 126-116

        Memphis Grizllies-Utah Jazz: 122-115

        Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-104

        Miami Heat-Los Angeles Clippers: 104-119

        Portland Trail Blazers-New York Knicks: 113-114 (Uzatmalarda)

        Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 95-115

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