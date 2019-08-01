Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; son günlerde eski futbolcu sevgilisi Alper Potuk tarafından aldatıldığı ve oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladığı konuşulan Tuvana Türkay, önceki gün Etiler'deki bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

Eski sevgilisi Alper Potuk tarafından aldatıldığı iddiaları sorulunca Türkay, bir anda morali bozuldu ve sorulara cevap vermeyerek aracına binip uzaklaştı.