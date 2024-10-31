Alper Kul: Halkın haykırışını yaptı
Bebek'te görüntülenen Alper Kul, gazetecilerin son dönemde gündem olan bayramlarda şarkıcıların para karşılığında sahne almasıyla ilgili soruları yöneltmesi üzerine oğlu Kaan Leo mikrofonlara; "Aaa" diye bağırdı. Kul ise "O kadar haklı bir isyan ki... Bakın oğlum halkın haykırışını yaptı" diyerek espri yaptı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alper Kul, oğlu Kaan Leo ile Bebek'te yürürken objektiflere yansıdı.
"O KADAR HAKLI BİR İSYAN Kİ"
Alper Kul, gazetecilerin son dönemde gündem olan bayramlarda şarkıcıların para karşılığında sahne alması sorulurken, tam o esnada oğlu mikrofonlara; "Aaa" diye bağırdı. Kul, "O kadar haklı bir isyan ki... Bakın oğlum halkın haykırışını yaptı. Ben bu konulara çok da dâhil olmayayım" diyerek güldü.