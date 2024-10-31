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        Haberler Objektife Takılanlar Alper Kul: Oğlum halkın haykırışını yaptı - Magazin haberleri

        Alper Kul: Halkın haykırışını yaptı

        Bebek'te görüntülenen Alper Kul, gazetecilerin son dönemde gündem olan bayramlarda şarkıcıların para karşılığında sahne almasıyla ilgili soruları yöneltmesi üzerine oğlu Kaan Leo mikrofonlara; "Aaa" diye bağırdı. Kul ise "O kadar haklı bir isyan ki... Bakın oğlum halkın haykırışını yaptı" diyerek espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 08:17
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        "Halkın haykırışını yaptı"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alper Kul, oğlu Kaan Leo ile Bebek'te yürürken objektiflere yansıdı.

        "O KADAR HAKLI BİR İSYAN Kİ"

        Alper Kul, gazetecilerin son dönemde gündem olan bayramlarda şarkıcıların para karşılığında sahne alması sorulurken, tam o esnada oğlu mikrofonlara; "Aaa" diye bağırdı. Kul, "O kadar haklı bir isyan ki... Bakın oğlum halkın haykırışını yaptı. Ben bu konulara çok da dâhil olmayayım" diyerek güldü.

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        #alper kul

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