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        Haberler Müzik Alper Erözer'den 'Bazen'

        Alper Erözer'den 'Bazen'

        Alper Erözer, yeni şarkısı 'Bazen'i dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:48
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        Alper Erözer'den 'Bazen'
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        Alper Erözer, yeni şarkısı 'Bazen'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Alper Erözer ve Engin Berk Söğüt'ün imzasını taşıyan şarkının kreatif direktörlüğünü ise Fatih Tandoğan üstleniyor.

        Erözer'in sevenleriyle buluşturduğu bir diğer şarkının adı ise 'İyileşemem ki'. Alper Erözer'in, 'Bazen' ve 'İyileşemem ki', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Alper Erözer
        #Bazen

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