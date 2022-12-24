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Alpay Bakkalbaşıoğlu kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Alpay Bakkalbaşıoğlu hayatı

Lider Türkiye yarışması Habertürk ekranlarında yayın hayatına başladı. Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' Faruk Acar’ın sunumuyla izleyicisi ile buluşuyor. 'Lider Türkiye' yarışmacısı Alpay Bakkalbaşıoğlu'nun kim olduğu sorgulanıyor. İşte Alpay Bakkalbaşıoğlu'nun hayatı ile ilgili detaylar...

Giriş: 24.12.2022 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Alpay Bakkalbaşıoğlu kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Alpay Bakkalbaşıoğlu kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?
HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Alpay Bakkalbaşıoğlu oldu. Programın takipçileri için Alpay Bakkalbaşıoğlu'nun biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Alpay Bakkalbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ALPAY BAKKALBAŞIOĞLU KİMDİR?

Alpay Bakkalbaşıoğlu aslen Ankaralı. Ankara’da yaşıyor. Babası inşaat mühendisi annesi ev hanımı ola Bakkalbaşıoğlu'nun bir kardeşi var.

30 yaşında ve bekar olan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. Dört yıldır avukatlık yapıyor.

Beş yıl içerisinde siyasette yer almayı düşünüyor.

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