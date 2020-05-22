Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı kurucu genel başkanıdır. Alparslan Kuytul en son, Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyorken tahliye edilmesi ile gündeme gelmişti. İşte Alparslan Kuytul'un hayatından detaylar...

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul 20 Ağustos 1965'de Adana'da doğdu. Furkan Vakfı'nın Başkanı'dır. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.



ALPARSLAN KUYTUL HAKKINDAKİ DAVA

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatmıştı.