"Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu…" sloganıyla ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. İlk bölümüyle seyirciler tarafından sevilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin senaryosu Emre Konuk'a ait.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Akli Film yapımı imzalı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölümü 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ HİKAYESİ

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizinin devam dizisi olarak kabul ediliyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikâyeyle ekranlara döneceklerini duyurmuştu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde işlenen yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani Sultan Melikşah'ın babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine ayna tutuyor.