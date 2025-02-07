Almila Ada, nişanlandı
Oyuncu Almila Ada'nın, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandığı öğrenildi
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Almila Ada, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandı. Çift, ailelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
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Evlilik yolundaki çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti. Oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine; "Evet" yanıtını vermişti.
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Almila Ada; 'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol aldı.
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