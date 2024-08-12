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        Haberler Magazin Almila Ada, evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

        Almila Ada, evlilik teklifi aldı

        Ünlü oyuncu Almila Ada, doğum gününde aldığı evlilik teklifine, "Evet" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:57
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          'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol alan oyuncu Almila Ada, evleniyor.

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          30 yaşındaki oyuncu, bir süredir Yunanistan'da sevgilisiyle birlikte tatil yapıyordu.

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          Almila Ada, doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu, sevgilisinden aldığı bu teklife "Evet" yanıtını verdi.

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          O anları sosyal medya hesabından paylaşan Almila Ada; "Evet dedim! 04.08.2024 Doğum günü dilekleri aslında gerçek olabilir" notunu düştü.

          Fotoğraflar:Instagram

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