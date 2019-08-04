04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti. Çiftin bebekleri Efehan, 3 aylık oldu. İkili, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
"MELEKLERİM"
Son olarak Almeda Abazi'nin ablası Ilda Abazi, kardeşi ve Efehan ile pozunu sosyal medya hesabından talipçileriyle paylaştı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Abazi, paylaşımına, "Meleklerim" notunu düştü. Almeda Abazi'nin ablası Ilda Abazi ile benzerliğine dikkat çeken takipçileri, "İkiz gibiler" yorumları yaptı. Abazi'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
"TEYZOŞ 'BİRAZ' GÜNEŞLENMİŞ"
Almeda Abazi ise aynı kareyi sosyal medya hesabından, "Teyzoş 'biraz' güneşlenmiş. Daha hiç güneşe çıkamayan ben ve Efehan..." notuyla yayınladı.
Sayışman, geçtiğimiz aylarda oğlu Efehan'ı evlerinin bahçesindeki salıncakta uyuturken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kalp emojisi ile o anları yayınlayan Sayışman'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumları almıştı.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Abazi, oğlu Efehan'ı kucağına almadan önce yaşadıklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı:
"ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜM"
Bebeğime kavuşmadan 15 ya da 20 dakika önce çekilmiş bir fotoğraf. Bakmayın böyle gülümsediğime, ağrıların arasında çekilmiş bir fotoğraf. Meğerse doğum sancılarının birkaç saniyelik arası da varmış böylece insan vücudu bir parça dinleniyormuş. Allah’ın büyüklüğünü ve merhametini bir kez daha gördüm, yaşadım hayranlıkla!
"BİRİCİK OĞLUMA KAVUŞTUM"
Allah’ın izni ile her zaman yanımda olan canım annem, canım eşim, canım doktorum ve bütün ailemin desteği ile tüm zorlukların üstesinden gelebildim ve küçük kaplancığım, hayatımın manası biricik oğluma kavuştum. Efehan’ıma...
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