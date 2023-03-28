Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2 tankı gönderdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında ana muharebe tanklarının Ukrayna askerlerinin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından teslim edildiği belirtildi.
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Almanya, Ukrayna'ya 18 Leopard 2 tankı gönderdi/almanya-ukrayna-ya-18-leopard-2-tanki-gonderdi-3577724
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