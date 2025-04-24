"Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını engelledi" iddialarına yalanlama

Alman hükümet kaynakları, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter Typhoon savaşı uçağı satışını veto ettiği iddialarına ilişkin haberleri yalanladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Alman hükümet kaynakları, bir süre önce basında çıkan "Scholz hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusundaki nihai kararın gelecek ay göreve başlayacak Friedrich Merz hükümeti tarafından verileceğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçtiğimiz günlerde Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarik süreciyle ilgili Almanya'nın tavrına ilişkin, "Süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizde her şey aynı başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

18 Nisan günü Alman Handelsblatt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter Typhoon savaşı uçağı satışını veto ettiğini öne sürmüştü. Gazetede yer alan haberde, görevini yeni hükümete devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Yeşiller koalisyonunun Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını engellediğini yazmıştı.

Handelsblatt gazetesi, Alman hükümetinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını "Türk demokrasisine yönelik bir saldırı" olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğunu öne sürmüştü.