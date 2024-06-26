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        Haberler Dünya Almanya suç işleyen yabancıları daha hızlı sınır dışı edebilecek | Dış Haberler

        Almanya suç işleyen yabancıları daha hızlı sınır dışı edebilecek

        Almanya'da hükümet, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilme işlemlerini hızlandırmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:13
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        Almanya'da kritik kanuna hükümetten onay
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        İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

        Nancy Faeser, Bakanlığın web sayfasından yaptığı açıklamada, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirterek "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınır dışı edilebilmelidir." ifadelerini kullandı.

        Buna göre, ağır suç işleyenlerin yanında sosyal medyada terörizmi övücü içerik hazırlayan ve yayanlar ile bu tür içeriği "beğenerek" işaretleyenler de suçlu sayılacak ve sınır dışı edilebilecek.

        Terör suçlarına göz yuman, hoş gören ya da yücelten yabancılar daha kolay sınır dışı edilebilecek.

        Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaptığı açıklamada, terörizmi alkışlayarak ve eylemlerini kutlayarak liberal temel düzenle alay eden herkesin kalma hakkını kaybedeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle oturum hakkı şimdi buna göre değiştiriliyor." ifadesini kullandı.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 31 Mayıs'ta Mannheim'da bir polis memurunun öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, sınır dışı düzenlemesinin değiştirileceği mesajı vermişti.

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