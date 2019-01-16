16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması konusunda fazla vakti kalmadığını belirterek "Şimdi oyun oynama zamanı bitti." dedi.
Maas, İngiltere hükümeti ile AB Komisyonunun müzakere ettiği Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu tarafından reddedilmesini, Deutschlandfunk radyosuna değerlendirdi.
Gelecekte İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin nasıl olacağının çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Maas, "Çözüme ihtiyacımız var. Hızlı bir çözüme. Fazla vaktimiz yok. Şimdi oyun oynama zamanı bitti." ifadelerini kullandı.
Maas, İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 29 Mart'ın ertelenmesinin bir opsiyon olup olmayacağına ilişkin de "Buna İngilizler karar verecek. Bu konu dün gündeme gelmedi. Böyle bir başvuru olursa yapıcı bir şekilde ele alırız. Çok kolay olmayacak. Çünkü mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Birçok soru ortaya çıkıyor. Ne kadar erteleyebiliriz? Gidilecek yol nedir?" cevabını verdi.
Önce İngiltere'nin ne yapmak istediğini, neyin önemli olduğunu ifade etmesi ve bu konularda ülke içinde anlaşma sağlanması gerektiğine işaret eden Maas, Londra'nın Brexit için bir anlaşma yapmayı amaçlayan bir yolu olduğunda, tarihin ertelenmesi konusunun konuşulmasının mantıklı olabileceğini söyledi.
İngiltere Parlamentosunun aylarca AB Komisyonu ile müzakere ettiği anlaşmayı reddettiğini anımsatan Maas, "Şimdi sıra İngiltere'de. Dün ne istedikleri ortaya çıkmadı. Biz tüm senaryolara hazırlanıyoruz." diye konuştu.
"Sert Brexit" için de hazır olduklarını belirten Maas, Almanya'nın "Sert Brexit" durumu için yasaları çıkarttığını anlattı.
İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınıra ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Maas, "Tüm tarafların İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında sert sınır olmasını ve siyasi huzursuzluk çıkmasını engellemek istediğine inanıyorum." dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May hakkındaki güven oylamasını ve May'ın sunacağı yeni önerileri beklemek gerektiğini ifade eden Maas, May'ın devrilmesinin durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini, İngiltere ile AB Komisyonu arasında yürütülecek görüşmeler için görev başında olan bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
İSPANYA: İNGİLTERE İÇİN FELAKET OLUR
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından "İspanyol hükümeti, İngiltere Parlamentosundaki olumsuz sonuçtan üzüntü duymaktadır. Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış AB için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur. İspanya her türlü olasılık üzerine çalışıyor ve önceliğini, vatandaşlarının ve oturum hakkı olan diğerlerinin haklarına verecek." açıklamasında bulundu.
İspanya Dışişleri Bakanı Joseph Borrell de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir sonuç bekliyorduk ama bu kadar büyük farklı olmasını beklemiyorduk. Kötü bir haber ama buna göğüs germek gerek. İspanya her türlü olasılığa karşı hazır." değerlendirmesini yaptı.
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