Almanya arama kurtarma ekibi yola çıktı

AA

Havalimanında düzenlenen basın toplantısının ardından yola çıkan yardım ekibiyle birlikte acil durum jeneratörü, çadır, battaniye, uyku tulumu, kamp yatağı ve su arıtma cihazlarından oluşan ilave yardım malzemeleri uçağa yüklendi.

Yola çıkan acil yardım ekibinin Türkiye'de AFAD ile yakın koordine ve işbirliği içinde çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin derin şokunu yaşadıklarını ve Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Faeser, "Bu korkunç doğal afet akıl almaz bir yıkıma neden olmuştur. Korkunç sayıda insan hayatını kaybetti ya da hala yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'nin yanında dimdik duruyoruz. Almanya ve AB'den gelen yardımlar hemen başladı." dedi.

Yardımların bundan sonra da devam edeceğini belirten Bakan Faeser, şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerinde çok deneyimli olan THW'nin son derece uzmanlaşmış acil kurtarma biriminin bu öğleden sonra afet bölgesine varacak olmasından dolayı çok müteşekkirim. Ekiplerimiz insanları enkazdan kurtarmaya yardımcı olacak ve hayatta kalanları kurtarmaya çalışacaklar. Yardım görevlilerimize bu zor ve tehlikeli görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye'ye ulaşmış olan kurtarma görevlilerine ve federal polis güçlerine içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim."

Köln/Bonn Havalimanı'ndan dün gece de International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlar ve özel eğitimli köpeklerden oluşan bir ekip Türkiye'ye gitmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO