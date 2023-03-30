Almanya'da yasa onaylandı: AB dışından göç kolaylaşıyor

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.

Açıklamada, "Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilemektedir. Nitelikli işçi eksikliği, Almanya'da refah için bir risk haline geldi." denildi.

Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

PUANLAMA SİSTEMİ

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

Yalnızca yeterli Almanca bilgisi veya yalnızca iki yıllık ilgili mesleki deneyim veya 35 yaşına kadar olanların her biri de 2 puan alacak. Planlara göre, bir kişinin en az altı aydır yasal olarak Almanya'da bulunması ve 40 yaşın üzerinde olması ise 1 puan olacak.