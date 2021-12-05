Almanya'da kamyonla uçak çarpıştı!

Fransa'dan kalkan tek motorlu A62 tipi uçak, arıza yapınca Almanya'da otobana acil iniş yapmak zorunda kaldı. Otobana acil iniş yapan uçak o sıradan karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazanın dün öğlen saatlerinde meydana geldiği ifade edildi. Uçağın 72 yaşındaki pilotu, motoru aniden arızalandığını fark edince acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsüne inmek istedi.

Ancak köprüye inen uçak karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralandı, kamyon sürücüsü ise yaralanmadı.

Otobanda trafik altı saatten fazla trafiğe kapatıldı.