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        Haberler Dünya İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında polis, bir kişiyi vurdu | Dış Haberler

        İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında polis, bir kişiyi vurdu

        Almanya'nın Münih kentinde polisin, İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında bir şüpheliyi vurduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:29
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        Almanya'da İsrail konsolosluğu yakınlarında polis bir kişiyi vurdu
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        Almanya'nın Münih kentinde polisin, İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında bir şüpheliyi vurduğu bildirildi.

        Yerel medyada yer alan haberlere göre, şüpheli, şehir merkezindeki İsrail Başkonsolosluğuna yakınında, Nazi rejiminin suçlarını anlatan bir müze civarında polis tarafından vuruldu.

        Münih polisinden yapılan açıklamada, polisin bir şüpheliye ateş ettiği belirtilirken, detaylı bilgi verilmedi.

        Olay yeri polis tarafından kordon altına alınarak inceleme başlatıldı.

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        #almanya
        #israil
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