Almanya'da eski Başbakan Schröder partisinde kaldı

Tahkim Kurulu, Schröder’in, Rus şirketlerinde görev yapmasından dolayı partinin ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin yerel ve bölge teşkilatlarından yapılan 17 başvuruyu değerlendirdi.
Kurul, 78 yaşındaki Schröder’in parti tüzüğünü ihlal etmediği ve partiden ihraç edilmesi için bir neden olmadığına karar verdi.
Schröder’in Hannover Bölge Teşkilatına bağlı Oststadt-Zoo ilçe teşkilatına üye olması sebebiyle ihraç sürecine ilişkin görüşmeler, SPD Hannover Bölge Başkanlığının Tahkim Kurulunca yapıldı.
Tahkim Kurulunun kararına 2 haftada itiraz edilebilecek.
SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Tahkim Kurulunun hukuki karar verdiğini ancak Schröder’in siyasi olarak parti içinde tecrit edilmiş bir durumda olduğunu söyledi.
PARTİ İÇİNDE VE DIŞINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaştan sonra Schröder, Putin ile dostluğunu devam ettirmesi ve Rus şirketlerindeki görevleri sebebiyle hem parti içinde hem dışında eleştirilmişti.
Federal Meclis de Schröder’in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.
Rusya-Ukrayna savaşında çözüm bulmak için Putin ile görüşmeler yapılması gerektiğini savunan eski Başbakan Schröder temmuz sonunda Moskova’da Putin ile bir araya gelmiş ve Kremlin'in Ukrayna Savaşı’nda "müzakere edilmiş çözüm" istediğini belirtmişti.
Eski Şansölye, Almanya’daki gaz arzındaki zor durumun önüne geçmek için de daha önce sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının kullanılmasını önermişti.
Schröder, 1998-2005 döneminde başbakanlık, 1999-2004 yıllarında da SPD Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüştü.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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