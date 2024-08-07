Almanya'da bir otelin kısmen çökmesi sonucu bir kişi öldü
Almanya'da Mosel Nehri'ne yakın bir otelde meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi mahsur kaldı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor
Almanya'nın batısındaki Mosel Nehri kıyısındaki Krov bölgesinde yer alan bir otelde yaşanan kısmen çökme sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
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Polisin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki 14 kişinin bulunduğu otelin bir kısmı çöktü.
Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi enkazdan hasar almadan çıkmayı başardı.
Yapılan arama çalışmalarında enkazda kalan 8 kişiden 4'ü de kurtarıldı.
Olayın ardından binanın çevresindeki 31 kişi bölgeden tahliye edildi.
Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.