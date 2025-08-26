Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. haftanın görünümü

M'gladbach ve Hamburg takımları arasında oynanan mücadele, Almanya Bundesliga Ligi'nin 1. haftasının kapanışını yaptı.

M'gladbach, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Hamburg ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Bayern, kendi sahasındaki mücadelesinde RB Leipzig'i mağlup ederek 6-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 3'e yükseltti.

Zorlu deplasman atmosferinde BVB Dortmund, rakibi St.Pauli ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından BVB Dortmund 1 puana ulaşırken St.Pauli ise 1 puana yükseldi.

RB Leipzig, Bayern'i 6-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. RB Leipzig bu mücadeleden sonra toplam puanını 0 yaparken Bayern ise 3 puanda kaldı.

Hoffenheim, deplasmanda Leverkusen'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Werder Bremen'i 4-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Zorlu deplasmanda Augsburg ev sahibi rakibi Freiburg'u 3-1 mağlup etti.

VfL Wolfsburg, 1. haftada oynanan mücadelede Heidenheim'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden VfL Wolfsburg böylece 3 puana yükseldi. VfL Wolfsburg'u ağırlayan Heidenheim ise 0 puanda kaldı.