        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 1. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Bayern, RB Leipzig ve BVB Dortmund üç puanın sahibi oldu. Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. haftanın görünümü
        M'gladbach ve Hamburg takımları arasında oynanan mücadele, Almanya Bundesliga Ligi'nin 1. haftasının kapanışını yaptı.

        M'gladbach, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Hamburg ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Bayern, kendi sahasındaki mücadelesinde RB Leipzig'i mağlup ederek 6-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 3'e yükseltti.

        Zorlu deplasman atmosferinde BVB Dortmund, rakibi St.Pauli ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından BVB Dortmund 1 puana ulaşırken St.Pauli ise 1 puana yükseldi.

        RB Leipzig, Bayern'i 6-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. RB Leipzig bu mücadeleden sonra toplam puanını 0 yaparken Bayern ise 3 puanda kaldı.

        Hoffenheim, deplasmanda Leverkusen'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Werder Bremen'i 4-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Zorlu deplasmanda Augsburg ev sahibi rakibi Freiburg'u 3-1 mağlup etti.

        VfL Wolfsburg, 1. haftada oynanan mücadelede Heidenheim'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden VfL Wolfsburg böylece 3 puana yükseldi. VfL Wolfsburg'u ağırlayan Heidenheim ise 0 puanda kaldı.

        Union Berlin evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Köln, deplasmanda Mainz 05'ni 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 1. Haftanın Sonuçları
        22.08.2025 21:30
        Bayern Münih
        6
        RB Leipzig
        0
        İY(3-0)
        23.08.2025 16:30
        Bayer Leverkusen
        1
        TSG Hoffenheim
        2
        İY(1-1)
        23.08.2025 16:30
        Eintracht Frankfurt
        4
        Werder Bremen
        1
        İY(2-0)
        23.08.2025 16:30
        Freiburg
        1
        Augsburg
        3
        İY(0-3)
        23.08.2025 16:30
        FC Heidenheim
        1
        Vfl Wolfsburg
        3
        İY(1-1)
        23.08.2025 16:30
        Union Berlin
        2
        Vfb Stuttgart
        1
        İY(2-0)
        23.08.2025 19:30
        St Pauli
        3
        Borussia Dortmund
        3
        İY(0-1)
        24.08.2025 16:30
        Mainz 05
        0
        FC Köln
        1
        İY(0-0)
        24.08.2025 18:30
        M'gladbach
        0
        Hamburger SV
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 1. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		1 1 0 0 3 6
        2
        Eintracht Frankfurt
        		1 1 0 0 3 3
        3
        Augsburg
        		1 1 0 0 3 2
        4
        Vfl Wolfsburg
        		1 1 0 0 3 2
        5
        TSG Hoffenheim
        		1 1 0 0 3 1
        6
        Union Berlin
        		1 1 0 0 3 1
        7
        FC Köln
        		1 1 0 0 3 1
        8
        Borussia Dortmund
        		1 0 1 0 1 0
        9
        St Pauli
        		1 0 1 0 1 0
        10
        Hamburger SV
        		1 0 1 0 1 0
        11
        M'gladbach
        		1 0 1 0 1 0
        12
        Bayer Leverkusen
        		1 0 0 1 0 -1
        13
        Vfb Stuttgart
        		1 0 0 1 0 -1
        14
        Mainz 05
        		1 0 0 1 0 -1
        15
        FC Heidenheim
        		1 0 0 1 0 -2
        16
        Freiburg
        		1 0 0 1 0 -2
        17
        Werder Bremen
        		1 0 0 1 0 -3
        18
        RB Leipzig
        		1 0 0 1 0 -6

