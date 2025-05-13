Almanya Bundesliga Ligi'nde 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 33. haftasının son mücadelesi, Stuttgart-Augsburg arasında gerçekleşti.

Stuttgart, evindeki mücadelede rakibi Augsburg'u 4-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

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Bayern, sahasında M'gladbach'i ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 79 puana yükseldi, M'gladbach ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

BVB Dortmund, Leverkusen'i 4-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. BVB Dortmund bu mücadeleden sonra toplam puanını 54 yaparken Leverkusen ise 68 puanda kaldı.

Deplasmandaki zorlu maçta RB Leipzig, rakibi Werder Bremen ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Werder Bremen puanını 48'e yükseltirken konuk ekip RB Leipzig ise 51 puana ulaştı.

VfL Wolfsburg ile Hoffenheim ligin 33. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte VfL Wolfsburg 40 puana ulaşırken, Hoffenheim ise 32 puana yükseldi.

Zorlu deplasmanda Mainz 05 ev sahibi rakibi Bochum'u 4-1 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda Freiburg ev sahibi rakibi H. Kiel'i 2-1 mağlup etti.