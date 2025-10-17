Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Almanya Bundesliga: Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bundesliga'nın 7. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Kompany yönetimindeki Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde Bavyera ekibi oynadığı 6 maçın tamamını kazandı ve 18 puanla zirvede yer aldı. Öte yandan konuk ekip Dortmund 4 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve 14 puanla 2. sırada bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Almanya Bundesliga'da iki dev takım karşı karşıya geliyor. Ligin 7. haftasında Bayern Münih Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı yayıncı kanalı ve saati hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bayern Münih- Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı 18 Ekim Cumartesi günü 19.30'da oynanacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Goretzka, Kimmich, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

        • 5

          BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

          Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier, Guirassy

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Habertürk Anasayfa