Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesini sağlamalıyız

Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Ukrayna ve savunma" konulu AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin önemli bir dönemde bir araya geldiğini aktaran Scholz, "Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesini sağlamalıyız." dedi.

REKLAM advertisement1

Öncelikle Avrupa'nın Ukrayna'ya mali ve askeri desteğinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci olarak, önümüzdeki aylarda ve yıllarda ABD'nin desteğinin devam etmesini sağlamalıyız. Çünkü Ukrayna da savunması için onların desteğine ihtiyaç duyuyor. Önümüzdeki günlerin en önemli görevi de adil ve hakkaniyetli bir barışın koşullarını sağlamak olmalıdır."

REKLAM

Ukrayna açısından bunun şimdi gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "ateşkesin ve barışçıl gelişmelerin temelini atmak için havada ve denizde silahların susmasını düşünebileceğini" söylemesini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Scholz, "Bizim için en önemli şey Ukrayna'nın egemen, bağımsız ve demokratik bir ulus olarak kalmasıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini belirten Scholz, "Güvenlik garantileri bunun etrafında tasarlanmalıdır. Temel görev budur." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın güvenliği konusu

Zirvedeki bir diğer konunun ise Avrupa'nın kendi güvenliğini daha da güçlendirebilmesi olduğunu aktaran Scholz, "Ancak bunu nihayet hep birlikte yapmamız ve ortak savunmamızla ilgili ek gereksinimlerimizi karşılamamız gerekiyor. Bu NATO'nun kabiliyet hedeflerini yerine getirebilmesi anlamına da geliyor." dedi.

Alman Başbakan Scholz, bu nedenle hem ulusal düzeyde hem de Avrupa'da gerekli kararların alınmasının önemli olduğunu ve Almanya'nın bu konuda mali gücünü artırarak ve anayasada değişiklik yaparak hazırlandığını belirterek, bu konuda ülkesindeki tartışmaların devam ettiğine işaret etti.

REKLAM

AB'ye üye devletlerin uzun vadede savunma için yeterince harcama yapabilmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Scholz, bu konuda AB Komisyonu'nun önerilerde bulunmasının iyi olduğunu, ancak bunun uzun vadeli olması için yönetmeliklerin uyarlanmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Avrupa'nın dünyanın en güçlü ekonomik bölgesi olduğuna dikkati çeken Scholz, bu yüzden, özellikle gümrük vergileri söz konusu olduğunda Avrupa'nın nasıl hareket edeceğine ilişkin kararlı ve birlik içinde olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Başbakan Scholz, Fransa'nın nükleer şemsiyesini Avrupa'ya genişletme fikri hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine de şu yanıtı verdi: "Biz NATO'da müttefikiz. Bunun için çok somut kurallar var. Özellikle Almanya'da organize edilen nükleer paylaşımımız bu bağlamda büyük önem taşıyor. Almanya'daki tüm merkezi partilerin ortak görüşünün bunun terk edilmemesi gerektiği yönünde olduğunu düşünüyorum." Scholz, bu konuda görüşmelerin her zaman yapıldığını, ancak burada NATO konseptine bağlı kalacaklarını ifade ederek, "Bu aynı zamanda Avrupa'nın ortak güvenliğinin de çıkarınadır." şeklinde konuştu.