Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna, Kursk'a yönelik operasyonu gizlice hazırladı

Moldova'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile başkent Kişinev'de bir araya geldi.

Sandu ile Scholz, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Scholz, Moldova’yı Avrupa Birliği’ne (AB) üye olma yolunda desteklediklerini belirterek, "AB’nin genişlemesine olumlu bakıyoruz. Bazı ülkelerin, AB’ye üyelik sürecinin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Scholz, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırmasının ardından oluşan durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Ukrayna, Kursk bölgesine yönelik askeri operasyonu bildirmeden, gizlice hazırladı." ifadesini kullandı.

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Almanya'nın 2025 federal bütçe taslağında, Ukrayna'ya askeri destek için 4 milyar avro ayrıldığına dikkati çeken Scholz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ancak dünyanın en büyük gücü ABD daha fazlasını yapabilir." diye konuştu.

"MOLDOVA, AVRUPA AİLESİNİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYOR"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da bir Almanya başbakanının 12 yıl aradan sonra ilk kez Moldova'yı ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Almanya ile güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirdiklerini söyleyen Sandu, "Almanya'nın desteği ile ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin karşısında güçleniyoruz. Almanya'nın Avrupa'daki barışa önemli katkısı oldu." dedi.