Scholz'dan ilk yeni yıl mesajı

İHA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ilk yeni yıl konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında ağırlık verdiği konu ise devam eden COVID-19 salgını oldu. Salgın ile mücadelede hızlı hareket etmenin önemine vurgu yapan Scholz, “Birlikte hareket edersek yeni yılda nihayet salgını yenebiliriz. İki kez aşılanmış olanları hızlı bir şekilde güçlendirme aşısı olmaya çağırıyorum" dedi.

Omicron varyantının bulaşma hızının diğer varyantlara oranla daha hızlı olması nedeniyle getirilen temas kısıtlamalarının anlayışla karşılanmasını da isteyen Scholz, "Kendinizi, ailelerinizi ve toplumu salgından korumak için lütfen bu kısıtlamaları çok ciddiye alın. Salgın konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler var. Alınan önlemleri eleştirenler birbirlerine saygılı olmalıdır. Birbirimizi dinlersek güçlü bir topluluk olabiliriz" diyerek, izinsiz gösteri yapan ve şiddete başvuranlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

SCHOLZ'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Bu yıl Almanya’nın batısında yaşanan sel felaketinde Alman halkının birlikte mücadele ederek güzel bir dayanışma sergilediğini hatırlatan Scholz, aynı dayanışmanın Covid-19 salgınına karşı da devam etmesi gerektiğini belirtti. Scholz ayrıca, salgına rağmen sağlık sistemini ayakta tutan hastane, bakımevi, aşı merkezi, tıbbi uygulama yapan sağlık merkezi ve silahlı kuvvetleri çalışanlarına da teşekkür etti.

Konuşmasında yeni hükümetin, çalışanların ücretlerini iyileştireceğini ifade eden Scholz, Alman ekonomisinin yeniden yapılanması için de teşviklerin ve desteklerin uygulanacağını belirtti.

Scholz, Ukrayna'da yaşanan sorunlara da değinerek, "Avrupa'da güvenlik için transatlantik iş birliği vazgeçilmezdir. Ukrayna açısından, şu anda yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Sınırların dokunulmazlığı değerli bir varlıktır ve pazarlık konusu değildir" dedi.