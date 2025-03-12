Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Ukrayna, Avrupa'ya güvenebilir

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'yı, Rusya'ya karşı yalnız bırakmayacaklarını bir kez daha teyit eden Scholz, "Ukrayna, Avrupa'ya güvenebilir." dedi.

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Şansölye Scholz, Avrupa'nın çok ciddi bir dönemden geçtiğini, böyle bir zamanda AB'nin kendileri için ne kadar paha biçilemez bir değer olduğunun farkına vardıklarını ifade etti.

Brüksel'de 20-21 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne işaret eden Scholz, "Görüşmeye sadece AB üyelerini değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel. Elbette bu haftalarda bizi özellikle ilgilendiren iki konu var. Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi." diye konuştu.

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Ancak ABD'nin Ukrayna konusundaki desteğinin de vazgeçilmez olduğunu ve olmaya devam edeceği vurgulayan Scholz, "Bu nedenle dün Cidde'de Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından Washington'un desteğini sürdüreceğini açıklaması umut verici ve önemli bir sinyaldir. Aynı zamanda hepimiz barışçıl bir çözüme, adil ve hakkaniyetli bir barışa doğru ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun için bazı şeyler çok önemli ve merkezi öneme sahiptir. Ateşkes, kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak bir barış sürecine dahil edilmelidir. Ukrayna'nın egemenliği korunmalıdır. Ukrayna'nın en önemli güvenlik garantisi olarak güçlü kuvvetlere ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AB savunma konusunda daha fazlasını yapmalı

Tüm AB üyesi ülkelerin savunma konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini belirten Scholz, bunun ilerisi için ulusal ve Avrupa düzeyindeki temel görevlerden biri olduğunu ve NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirecek savunma harcamalarını daha da artıracaklarını dile getirdi.

Gelecek hafta Brüksel'de Avrupa savunma sanayisinin nasıl daha verimli hale getirilebileceğini tartışacaklarını hatırlatan Scholz, "AB savunma teçhizatının ortaklaşa geliştirilmesini ve tedarik edilmesini kolaylaştıracak kurallara ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." dedi.

Avrupa'nın özellikle köklü bir modernizasyon için güncellenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Alman Başbakan, bunun başarılabilmesi için sanayi politikasında daha fazla hız, pragmatizm ve daha az bürokrasi gerektiğini ifade etti.

"ABD'nin, AB'ye uygulayacağı gümrük vergisi kararları yanlış" "ABD'nin AB'ye uygulayacağı gümrük vergisi kararlarının yanlış" olduğunu düşündüğünü söyleyen Scholz, buna uygun ve hızlı bir şekilde karşılık verileceğini belirtti. REKLAM Gümrük vergilerinin devreye sokulması durumunda, bunun en çok Amerikan ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunan Scholz, bunun diğer pek çok ekonomiye de zarar vereceğinin altını çizdi. Scholz, Avrupa'nın sorunun bir parçası olmadığı, bilakis çözümün bir parçası olduğunu söyledi. Avrupa'da savunma sanayisini büyütmek için bir şeyler yapmanın önemine işaret eden Scholz, bu süreçlerin daha fazla özel sektör inisiyatifiyle ilerletilmesi mümkün kılındığında başarılı olacağını kaydetti. Scholz, "Üye devletlerden birinin belirli silahların ya da mühimmatın tedariki için bir silah şirketiyle sözleşme imzalaması halinde diğerlerinin de yeni bir ihale süreci başlatmak zorunda kalmadan buna katılabilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılacak ilk adımın saldırıları sona erdirecek bir ateşkesin sağlanması olduğunu dile getiren Scholz, şunları kaydetti: "Aynı zamanda, bir sonraki adım olarak değil ama AB ve onun İngiltere, Kanada, Japonya ve ABD'deki uluslararası müttefiklerinin Ukrayna'ya desteklerini sürdürecekleri konusunda da net olmamız gerekiyor. ABD'nin daha önce kestiğini açıkladığı desteğini şimdi sürdüreceğini ilan etmesi, bu ilk adımın çok önemli bir parçasıdır. Çünkü Rusya Devlet Başkanı'nın, Ukrayna'ya destek çekiliyor diye savaş alanında kazanmayı umamayacağını açıkça ortaya koyuyor." Ukrayna'nın demokratik, egemen bir ulus olarak kalması ve büyüklüğü Rusya tarafından belirlenmeyecek güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini yineleyen Scholz, Ukrayna'nın silahsızlandırılması talebinin Rusya'nın savaş amaçlarından biri olduğunu ancak buna izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.