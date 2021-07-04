Almanya 28 yaşındaki Yasemin'i arıyor!

ALMANYA ONU ARIYOR! Son dakika: 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin aranıyor! - Haberler

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Almanya, Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ı arıyor.

Alman basınında yer alan haberlere, Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Gündoğan'ın şirketten 8 milyon Euro çaldığı öne sürüldü.

Paketlenmiş banknotları, ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan'ın 21 Mayıs'ta banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirdiği ifade edildi.

Alman basınından yer alan iddialara göre Gündoğan, çantalara yerleştirdiği paraları alarak, Berlin'den kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtı. Çalışanlar, olaydan 4 dört gün sonra ATM'lerin boş olduğunu fark etti.

Haberlerde, Gündoğan'ın Alman vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığının da bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, bu olayın önceden planlandığını ve tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Almanya çapında Gündoğan'ı arayan polis, halktan da yardım istedi.