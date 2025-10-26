Habertürk
        Almanların yüzde 66'sı hükümetten memnun değil | Dış Haberler

        Almanyada hükümetten memnun olmayanların oranı yüzde 66

        Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmayanların oranının yüzde 66 olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 20:27 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:27
        Almanların yüzde 66'sı hükümetten memnun değil
        Kamuoyu araştırma enstitüsü Insa'nın "Bild am Sonntag" için yaptırdığı anket, Almanya halkının çoğunun, Friedrich Merz hükümetinin çalışmalarından memnuniyetsiz olduğunu ortaya koydu.

        Ankete katılanların yüzde 66'sı hükümetten memnun olmadıklarını bildirirken, sadece yüzde 25'i ise hükümetin icraatlarından memnun olduğunu ifade etti.

        Katılımcıların yüzde 49'u, mevcut hükümetin 2029'a kadar olan yasama dönemini tamamlayamayacağı fikrini beyan ederken, yüzde 32'si ise tamamlayacağı düşüncesini paylaştı.

        Ankete göre, yüzde 26 oy oranına sahip aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) seçmenlerin gözünde hala en güçlü parti olmaya devam ediyor.

        Öte yandan, CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 24, SPD'nin ise yüzde 15 olarak belirlendi.

        Ülkede, 8 ay önce gerçekleştirilen seçimlerde toplam oy oranı yüzde 45 olan koalisyon ortağı iki partinin oy oranı ankette yüzde 39 çıktı.

        Habertürk Anasayfa