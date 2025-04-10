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        Haberler Spor Transfer Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi! - Futbol Haberleri

        Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!

        Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Sacha Boey'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:08
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        • 1

          Galatasaray'da performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, 2024 yılının ocak ayında 30 milyon euro net bonservis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

        • 2

          Alman basınından Ran Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde Sacha Boey’i kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Bayern Münih yönetimi, bu teklifi reddetti.

        • 3

          Yönetim, 30 milyon euro'ya transfer ettiği Boey’in takıma katkı sağlayacağına inanıyordu. Aynı zamanda Boey de Bayern’de kendini göstermek istiyordu.

        • 4

          GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

          Haberde, Boey'in Almanya'da beklenen performansı sergileyemediği ve Galatasaray'ın bir kez daha harekete geçeceği belirtildi.

        • 5

          Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Boey'i tekrar transfer etmek için harekete geçeceği ve bu kez Bayern’in oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği aktarılıyor.

        • 6

          Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek, sakatlık sebebiyle bir türlü istediği performansı veremedi.

        • 7

          2024 yılının ocak ayında Alman ekibine transfer olan Boey, sadece 15 maça çıktı ve 2 asistlik katkı verdi. Başarılı sağ bek toplam 649 dakika süre alabildi.

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