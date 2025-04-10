Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Sacha Boey'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, 2024 yılının ocak ayında 30 milyon euro net bonservis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
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Alman basınından Ran Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde Sacha Boey’i kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Bayern Münih yönetimi, bu teklifi reddetti.
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Yönetim, 30 milyon euro'ya transfer ettiği Boey’in takıma katkı sağlayacağına inanıyordu. Aynı zamanda Boey de Bayern’de kendini göstermek istiyordu.
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GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Haberde, Boey'in Almanya'da beklenen performansı sergileyemediği ve Galatasaray'ın bir kez daha harekete geçeceği belirtildi.
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Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Boey'i tekrar transfer etmek için harekete geçeceği ve bu kez Bayern’in oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği aktarılıyor.
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Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek, sakatlık sebebiyle bir türlü istediği performansı veremedi.
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2024 yılının ocak ayında Alman ekibine transfer olan Boey, sadece 15 maça çıktı ve 2 asistlik katkı verdi. Başarılı sağ bek toplam 649 dakika süre alabildi.