Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı

Isar Aerospace CEO’su ve kurucu ortağı Daniel Metzler yaptığı açıklamada, "İlk test uçuşumuz tüm beklentilerimizi karşıladı ve büyük bir başarı elde etti. Temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniye boyunca uçtuk ve 'Uçuş Sonlandırma Sistemimizi' doğruladık" ifadelerini kullandı.