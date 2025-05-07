Alman şansölyenin ilk durağı Fransa: Avrupa'ya "Savunma bütçenizi artırın" çağrısı

Almanya'nın yeni Şansölyesi Friedrich Merz, şansölye seçildikten sonraki ilk yurt dışı seyahatini Fransa'ya gerçekleştirdi.

Başkent Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Merz, Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin birliğin kabiliyetlerindeki boşlukları doldurmak ve Ukrayna'ya sürekli destek sağlamak için savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini söyledi.

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Merz, Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "Ancak bu şekilde kabiliyet eksikliklerimizi kademeli olarak kapatabilir ve Ukrayna'yı birlikte destekleyebiliriz" dedi. İki lider Avrupa için Fransız-Alman işbirliğiyle yeni bir başlangıç sözü verdi.

Ukrayna'da yakın zamanda kalıcı bir ateşkes sağlanabileceğinden umutlu olduğunu söyleyen Merz, Ukrayna'nın güvenliği için herhangi bir taahhütte bulunmaktan kaçındı:

"Hafta sonundan sonra bir ateşkes ve ardından da buna uygun bir anlaşmayla sonuçlanabilecek barış görüşmeleri için bir şans olacağını umuyorum. Almanya ancak bir anlaşma olduğunda güvenlik garantileri konusunda ayrıntı verebilir çünkü henüz koşulları bilmiyoruz"

Muhafazakar lider, Fransa'dan sonra Polonya'ya da uğramayı planlıyor. Merz önümüzdeki haftalarda Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi planladığını söyledi.