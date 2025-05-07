Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman şansölyenin ilk durağı Fransa: Avrupa'ya "Savunma bütçenizi artırın" çağrısı | Dış Haberler

        Alman şansölyenin ilk durağı Fransa: Avrupa'ya "Savunma bütçenizi artırın" çağrısı

        Almanya'da CDU/CSU ve SPD arasındaki büyük koalisyonun şansölyeliğine dün seçilen muhafazakar siyasetçi Friedrich Merz, ilk yurt dışı seyahatini Fransa'ya yaptı. Merz, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı desteklemek için savunma harcamalarını artırması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman şansölyenin ilk durağı Fransa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın yeni Şansölyesi Friedrich Merz, şansölye seçildikten sonraki ilk yurt dışı seyahatini Fransa'ya gerçekleştirdi.

        Başkent Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Merz, Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin birliğin kabiliyetlerindeki boşlukları doldurmak ve Ukrayna'ya sürekli destek sağlamak için savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini söyledi.

        Merz, Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "Ancak bu şekilde kabiliyet eksikliklerimizi kademeli olarak kapatabilir ve Ukrayna'yı birlikte destekleyebiliriz" dedi. İki lider Avrupa için Fransız-Alman işbirliğiyle yeni bir başlangıç sözü verdi.

        Ukrayna'da yakın zamanda kalıcı bir ateşkes sağlanabileceğinden umutlu olduğunu söyleyen Merz, Ukrayna'nın güvenliği için herhangi bir taahhütte bulunmaktan kaçındı:

        "Hafta sonundan sonra bir ateşkes ve ardından da buna uygun bir anlaşmayla sonuçlanabilecek barış görüşmeleri için bir şans olacağını umuyorum. Almanya ancak bir anlaşma olduğunda güvenlik garantileri konusunda ayrıntı verebilir çünkü henüz koşulları bilmiyoruz"

        Muhafazakar lider, Fransa'dan sonra Polonya'ya da uğramayı planlıyor. Merz önümüzdeki haftalarda Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa