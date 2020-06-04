Kremalı pasta sevenler, nefis kremasıyla ünlü, bol dolgulu Alman pasta tarifimizi denemenizi öneririm. Sunumuyla gözünüzü, tadıyla damağınızı şenlendirecek olan muhteşem bir pasta Alman pastası. Çok beğeneceğinize eminim.
Alman Pastasının Keki için Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı elenmiş un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı yoğurt
Not: Kekimizin süsü için pudra şekeri gerekmektedir.
Alman Pastasının Kreması İçin Malzemeler:
- 3 su bardağı soğuk süt
- 2 yemek kaşığı un
- 6 yemek kaşığı şeker.
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Alman Pastasının Kekinin Yapılışı:
- 4 adet yumurtamızı çırpıyoruz.
- Çırptığımız yumurtaların üstüne 1 su bardağı şekeri ilave ederek 5-6 dakika boyunca yani şekerin eridiğini hissedene kadar çırpmaya devam ediyoruz.
- Sıvı yağ, süt, bir yemek kaşığı yoğurt ilave ediyoruz.
- Elemiş olduğumuz 2 su bardağı unu, vanilyamızı ve kabartma tozumuzu da ekleyip iyice kıvama gelene kadar karıştırıyoruz.
- Kelepçeli kek kalıbımızı yağlayıp kek harcımızı içerisine döküyoruz.
- Önceden ısıttığımız fırınımızda 180 derecede 30 dakika üstü hafif kızarana kadar pişiriyoruz.
- Alman pastamızın keki piştikten sonra dinlenmesi için bir müddet beklemeye alıyoruz.
Alman Pastasının Kremasının Yapılışı:
- 3 su bardağı soğuk sütümüzün içerisine şeker, nişasta, un ve yumurtamızı katıp pürüzsüzleşene kadar çırpıyoruz.
- Ocağa alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz.
- Kaynama kıvamına geldiğinde tereyağını ve vanilyayı katıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.
- Üstünün topaklanmaması için belli aralıklarla karıştıralım.
Alman Pastasının Kekinin ve Kremasının Buluşması:
- Kekimizi tam ortadan yanlamasına, eşit bir şekilde kesiyoruz.
- Taban katının üstüne soğuyan kremamızı sürüyoruz.
- Kekimizin üstünü güzelce yerleştiriyoruz.
- İşlem tamam olduktan sonra üzerine bol miktarda pudra şekerimizi serpiyoruz.
- Bu şekilde buzdolabımızda 4/5 saat dinlendiriyoruz.
- Dinlendirdiğimiz Alman Pastası servise hazırdır.
- Afiyet olsun.
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