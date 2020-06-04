Kremalı pasta sevenler, nefis kremasıyla ünlü, bol dolgulu Alman pasta tarifimizi denemenizi öneririm. Sunumuyla gözünüzü, tadıyla damağınızı şenlendirecek olan muhteşem bir pasta Alman pastası. Çok beğeneceğinize eminim.

Alman Pastasının Keki için Malzemeler:

Not: Kekimizin süsü için pudra şekeri gerekmektedir.

Alman Pastasının Kreması İçin Malzemeler:

Alman Pastasının Kekinin Yapılışı:

Alman Pastasının Kremasının Yapılışı:

Alman Pastasının Kekinin ve Kremasının Buluşması: