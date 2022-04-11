Alman mühendis Tomas Pihan, tatil amacıyla 2020 yılının Mart ayında Almanya'nın Leipzig şehrinden bisikletle yola çıktı.
DHA'nın haberine göre 35 yaşındaki Pihan bisiklet ile İsviçre, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan'ı gezdi.
Hırvatistan'da koronavirüs dalgasına yakalanınca Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. 2021 yılının Haziran ayında yarım bıraktığı gezisine tekrar Slovenya'da başladı.
Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezen Pihan, 2021'nin Aralık ayında Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi.
Pihan, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'yı geçerek, Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı.
HEDEF 7 BİN 500 KİLOMETRE
Nisan ayı sonuna kadar Antalya ve çevresinde kalmayı planlayan Pihan, "Önce Konya ve Kapodokya'yı gezeceğim, ardından Karadeniz bölgesine geçeceğim. Türkiye'nin farklı bölgelerini tanımış olacağım. Gürcistan, Ermenistan ve İran'ı gezeceğim. Ağustos ayı sonunda Tahran'dan uçakla Almanya'ya döneceğim. Toplam 7 bin 500 kilometre yol yapmış olacağım" dedi.
Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Pihan, kış ayını Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirdiğini, sert iklim nedeniyle sahillerdeki yolculuğunu uzattığını söyledi.
'TÜRKİYE İNANILMAZ BİR ÜLKE'
Türkiye'nin kendisini büyülediğini anlatan Pihan, şunları kaydetti:
"Türkiye doğası, tarihi ve en önemlisi candan, yardımsever, güler yüzlü insanları ile inanılmaz bir ülke. Tarihi eserler, kentler çok güzel korunmuş. Yol boyunca Asos, Bergama, Efes, Dalyan, Fethiye Kayaköy, Patara ve Xanthos antik kentlerini gezdim. 3 gün Demre'de kamp yapacağım. Myra Antik Kenti'ni, Aziz Nicolaos Anıt Müzesi ile Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezeceğim. Yolda Olimpos ve Phaselis antik kentlerini göreceğim. Orta Anadolu'dan Karadeniz'e uzanarak Türkiye yolculuğumu tamamlayacağım" diye konuştu.
Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadığını, Anadolu insanından da yardım gördüğünü vurgulayan Tomas Pihan, "Tatil için yine geleceğim. Arkadaşlarıma da Türkiye'yi ve Türk insanın anlatacağım. Türkiye'de tatil yapmalarını önereceğim" ifadelerini kullandı.
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