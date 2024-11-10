Allan Saint-Maximin: Galibiyetten dolayı mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından , galibiyeti değerlendirdi.

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"GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUM"

Fransız futbolcu, "Sonuçtan dolayı mutluyum. Devreye 1-0 önde girince rakibin ortak olma şansı oluyor. Devre arasında hocamız bunu söyledi. Olabildiği kadar hızlı 2-3-4'ü atmalıydık, tam olarak bunu yaptık. Galibiyetten daha çok bunun için mutluyum." diye konuştu.

Maximin, "Çok mutluyum. Kulübümüz saha içinde saha dışında bana en iyi şartları sağlıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Kulübüm bana özel 3 farklı model yaptı. Bunun için de teşekkür ediyorum." diye konuştu.