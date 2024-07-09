Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye!
Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini bitirmek istiyor. Oyuncu ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Al-Ahli'nin vereceği cevabı bekliyor. İşte detaylar...
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Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Sarı-Lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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BBC Arabic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Oyuncunun kulübünde kadro dışı kaldığı ve bu sebeple takımdan ayrılacağı belirtilen haberde, Fransız yıldızı Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.
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Geride bıraktığımız sezonun başında Newcastle United'dan Al-Ahli'ye transfer olan 27 yaşındaki sol kanat, Körfez ekibinin forması ile toplamda çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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Geçtiğimiz sezon başında, yaklaşık 30 Milyon euro bonservis bedeliyle Newcastle United’tan Al-Ahli kulübüne transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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