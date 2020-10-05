Allahyar Sayyadmanesh'in yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki İranlı golcünün Ukrayna ekiplerinden Zorya Luhansk'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Geçen sezonun ilk yarısını İstanbulspor'da kiralık geçiren Allahyar, ikinci yarıda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i 2019 yazında Esteghlal'den renklerine bağlamıştı.