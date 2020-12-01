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Allahu Ekber Tanımı:

Allahu Ekber kelimesinin anlamı; büyük, yüce, ulu olarak tanımlanır. Allah Azze ve Celle o kadar büyüktür ki büyük zannedilen her şey onun yanında yok olur ve Allahu Ekber kelimesinin tam manası da budur. Allah CC büyüktür, Allah CC yücedir, Allah CC uludur.

Allahu Ekber Örnek Anlatımı:

Allahu Ekber diyerek hem tekbir getirmiş oluyoruz hem de Allah’ı (CC) zikredip yüceltmiş oluyoruz. Ezanı Şerifte Allahu Ekber sözü ile başlar ve dört defa söylenir, ezan sonuna gelince de iki defa yine Allahu Ekber diyerek bitirilir.

“Allah CC yücedir, büyüktür ve Allah’tan başka ilah yoktur” anlamlarına gelen sözler ile ezan bitirilir. Namaz da sürekli Allahu Ekber tekbiri ile namaz kılınır. Kılınan vakit namazlarından sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber olarak tesbih çekilmesi çok kuvvetli sünnetlerdendir.

Allahu Ekber Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Allahu Ekber demek Allah’ı (CC) yüceltmek demektir.

Sözle, amelle ve de kalp ile Allahu Ekber diyerek Allah’ı (CC) tanzim edelim.