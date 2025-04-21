Alkolmetreye üflemedi, ehliyetine el konuldu

Edirne'de trafik uygulamasında alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine el konuldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamada, kadın sürücüye alkol kontrolü yapılmak istendi.

CİHAZIN BOZUK OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Araçta çocuklarının bulunduğunu ve eve gitmek istediğini belirten sürücü, alkolmetreye polislerin defalarca açıklamasına rağmen üfleme yapmadı. Ekiplerin, mevzuat gereği alkolmetreye üflemesi gerektiğini belirtmesine rağmen kadın sürücü ısrarla cihazın bozuk olduğunu ileri sürdü.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Merkezde yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.