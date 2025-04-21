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        Haberler Gündem Trafik Alkolmetreye üflemedi, ehliyetine el konuldu

        Uygulamada alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine el konuldu

        Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında alkolmetreye üflemeyen kadın sürücüye idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:38
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        Alkolmetreye üflemedi, ehliyetine el konuldu
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        Edirne'de trafik uygulamasında alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamada, kadın sürücüye alkol kontrolü yapılmak istendi.

        CİHAZIN BOZUK OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

        Araçta çocuklarının bulunduğunu ve eve gitmek istediğini belirten sürücü, alkolmetreye polislerin defalarca açıklamasına rağmen üfleme yapmadı. Ekiplerin, mevzuat gereği alkolmetreye üflemesi gerektiğini belirtmesine rağmen kadın sürücü ısrarla cihazın bozuk olduğunu ileri sürdü.

        ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Merkezde yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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