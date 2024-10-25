Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alkollü yakalanan sürücüleri kurtarmak için kan veren 20 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Alkollü yakalanan sürücüleri kurtarmak için kan veren 20 kişi gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiği tespit edildi. Emniyetin operasyonuyla gözaltına alınan 22 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan çetesine operasyon: 22 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiğini tespit etti.

        Ekipler, konuyla ilgili belirli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kan
        #alkollü sürücü
        #operasyon
        #Hatay
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Habertürk Anasayfa