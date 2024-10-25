Alkollü yakalanan sürücüleri kurtarmak için kan veren 20 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiği tespit edildi. Emniyetin operasyonuyla gözaltına alınan 22 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiğini tespit etti.
Ekipler, konuyla ilgili belirli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda 22 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.